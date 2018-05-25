СМИ рассказали о подробностях битвы под Дэйр-эз-Зором

Среди участников сражения были частные военные специалисты из РФ.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Газета The New York Times узнала о подробностях сражения, случившегося у селения Хишам на восточном берегу Евфрата в окрестностях Дейр-эз-Зора в ночь с 7 на 8 февраля. Она ссылается на открытые материалы Пентагона и свидетельства очевидцев боя.

Участниками битвы были американские военные и поддерживаемые ими бойцы Сирийских демократических сил (SDF) с одной стороны, представители лояльных Президенту Сирии Башару Асаду сил – с другой. Значительную часть последних составляли наемники из России, отмечает издание.

Позиции у нефтеперерабатывающего завода «Коноко» помимо курдских и арабских бойцов SDF удерживали 30 американцев – членов подразделения «Дельта» и рейнджеров. Примерно в 15 часов по местному времени на завод начал наступление проасадовский отряд из примерно 500 человек с 27 единицами техники, среди которых были танки и бронетранспортеры.

Из-за угрозы нападения вся американская авиация в регионе была приведена в боевую готовность, военные на «Коноко» приготовились к отражению атаки, а находившийся в 30 километрах от них отряд спецназовцев и морских пехотинцев подготовил группу быстрого реагирования из 16 человек для оказания помощи.

Около 20.30 к заводу на расстояние полтора километра подошли три танка Т-72. К 22 часам подтянулись и остальные проасадовские силы, которые спустя получаса открыли огонь по НПЗ из пушек, минометов и танковых орудий. Четверть часа американцы якобы пытались связаться с российскими военными, чтобы уговорить их прекратить атаку. Но ни это, ни предупредительны огонь не остановили нападавших. Тогда в бой вступила авиация. Кроме того, находившиеся на расстоянии морские пехотинцы стреляли из своих реактивных систем залпового огня.

В отражении атаки приняли участие ударные БПЛА MQ-9 Reaper, стелс-истребители F-22 Raptor, истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle, стратегические бомбардировщики В-52 Stratofortress, самолеты огневой поддержки АС-130 Spectre и боевые вертолеты AH-64 Apache. К часу ночи им удалось подавить огонь артиллерии, и группа быстрого реагирования смогла подойти к заводу.

Однако нападавшие попытались вновь атаковать в пешем строю. Попытка была отбита как огнем пулеметов и ПТРК, так и дополнительными ударами авиации. Примерно в два часа бой завершился, и американцы не стали мешать противнику собирать раненых и убитых.

Министерство обороны США оценило потери атаковавших в 200 – 300 человек убитыми. С американской стороны ранение получил один боец SDF. Столь большую разницу в потерях Пентагон объясняет неверной тактикой противника, который недооценил возможность авиаподдержки обороняющихся и степень их координации.

Американская сторона уверена, что среди нападавших не было российских военных, но присутствовали наемники РФ, чье руководство надеялось на получение части доходов от нефтепромыслов, замечает NYT.