Путин предупредил о риске невиданного ранее кризиса в мировой экономике

Основной угрозой Президент России счел пренебрежение правовыми нормами со стороны государств.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предупредил об угрозе развития кризиса в мировой экономике, подобных которому ранее просто не было. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве основной угрозы российский лидер назвал пренебрежение правовыми нормами. Отказ от заключенных ранее соглашений, если на это идут государства, особенно – центры силы, чреват негативными и даже разрушительными последствиями, добавил он.

К тому же утрата взаимного доверия может наложиться на вызванную глобальными переменами непредсказуемость. «Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался», – констатировал Путин.

В связи с этим Президент РФ призвал строить экономику доверия, однако признал, что пока не получается договориться даже о символических шагах в этом направлении.

Еще одной угрозой развитию мировой экономики Путин счел новые формы протекционизма, при введении которых государства часто ссылаются на угрозы национальной безопасности.