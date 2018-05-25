Президент РТ и глава компании YIT рассмотрели перспективы сотрудничества в строительстве дорог

Рустам Минниханов и Кари Каунискангас обсудили уже реализуемые в Татарстане проекты финской компании.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). На полях Петербургского международного экономического форума Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом финской строительной компании YIT Corporation Кари Каунискангасом. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Стороны обсудили реализуемые сейчас на территории республики проекты компании и рассмотрели перспективы сотрудничества по другим направлениям, в том числе в области дорожного строительства.

Кроме того, в присутствии лидера Татарстана сегодня был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках реализации проекта по созданию российско-узбекистанского производства медицинских роботов-симуляторов в Ташкентской области.

Документ подписали заместитель хокима Ташкентской области Эльзод Касымов и генеральный директор ООО «Эйдос-Медицина» Ленар Валеев.