Росатом планирует сотрудничать с оргкомитетом WorldSkills Kazan-2019

Соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Государственная корпорация «Росатом» собирается сотрудничать с Оргкомитетом по подготовке и проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-2019 и союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Соответствующее соглашение о намерениях было подписано сегодня на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Подписи под документом поставили Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.