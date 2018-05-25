(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин призвал прекратить разговоры о «деле Скрипаля». Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, пишут «Известия».

Российский лидер отметил, что необходимо совместно расследовать отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Кроме того, он выразил сомнение в том, что было использовано боевое отравляющее вещество, поскольку такое вещество неминуемо привело бы к гибели.

«Ничего этого не произошло, сам Скрипаль и его дочь живы и выписались из больницы. И дочь его выглядит вполне прилично, все живы и здоровы», — сказал глава государства.