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Политика

Путин не намерен претендовать на третий президентский срок подряд

25 мая 2018, 20:24

Президент России подчеркнул, что строго придерживается Конституции.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин не намерен выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок подряд. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает RT.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд», — подчеркнул глава государства.

По истечении второго президентского срока он покинет этот пост, как делал это прежде, отметил Путин.


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