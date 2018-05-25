Путин не намерен претендовать на третий президентский срок подряд

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин не намерен выдвигать свою кандидатуру на третий президентский срок подряд. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает RT.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд», — подчеркнул глава государства.

По истечении второго президентского срока он покинет этот пост, как делал это прежде, отметил Путин.