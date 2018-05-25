Татьяна Голикова встретилась с Президентом РТ и членами Ассоциации инновационных регионов РФ

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В пятницу, 25 мая, в рамках Петербургского международного экономического форума прошла встреча вице-премьера России Татьяны Голиковой с членами Ассоциации инновационных регионов РФ (АИРР). Президент Татарстана Рустам Минниханов, который является председателем Совета Ассоциации, принял участие во встрече, сообщает пресс-служба лидера РТ.
На встрече обсуждали деятельность АИРР, развитие инновационных регионов и повышение эффективности экономики. Также поднимались вопросы формирования комфортной среды для населения регионов.
Кроме того, в ходе встречи члены АИРР обсудили с вице-премьером исполнение указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».