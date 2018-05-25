(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Площадь пожара на участке лесоцеха в Альметьевской колонии около двух тысяч метров, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН по РТ.

Сообщение о возгорании поступило около половины седьмого вечера.

Ранее агентство со ссылкой на ТАСС сообщало, что на территории исправительной колонии № 8 в Альметьевске возник крупный пожар

В настоящее время пожар локализован силами огнеборцев пожарных частей самого исправительного учреждения и Альметьевска.

По данным пресс-службы УФСИН по РТ, никто не пострадал.

Причины возгорания и ущерб от пожара будут установлены позже, после проверки.