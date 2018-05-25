Будущие Месси растут в детском «Динамо»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Профессиональный спорт немыслим без массового, а тем более без детского. Что хорошо понимаешь, глядя на азартную, но предельно насыщенную тренировку детской футбольной команды «Динамо». После чего ее тренер Александр Ивлев разъяснил значение футбола в жизни подростков.

Спортивный комплекс «Динамо» на улице Горького в Казани — это вотчина РСДЮШОР по хоккею на траве, но здесь помимо летнего хоккея есть еще секции бадминтона, дзюдо, регби и футбола.

Вот мы и познакомились с одной тренировкой детской футбольной команды 2005 года рождения, которую проводил их наставник Александр Ивлев. Всего тренер курирует пацанов 2004 — 2008 года рождения, восемь команд, несколько из которых становились призерами крупных международных турниров динамовских команд стран СНГ.

«Но мы стараемся не обращать внимания на результаты до определенного возраста, — уточнил Ивлев. — Лучшая тренировка — это игра, значит, нужно набраться терпения. А пик работы тренера, — это когда твой воспитанник заиграл в профессиональном футболе. Есть и у нашей школы такие. Как Костя Самаренкин из дубля самарских „Крыльев Советов“, Олег Захаров из нижнекамского „Нефтехимика“, Айдар Каримов уже провел несколько матчей за дубль казанского „Рубина“. Теперь бы еще они пошли дальше, не сбавили требований к себе, оставшись подающими надежды».

Нужно было видеть, с каким видимым удовольствием и азартом пацаны внимательно исполняли на искусственном газоне все тренерские задания. Бросилось в глаза, что все они были нацелены на развитие технических навыков и координацию. Но главное в таком возрасте — это все-таки социальная направленность занятия футболом, считает Ивлев.

«Не все ребята станут профессиональными футболистами. Но это цель. И мальчишки, занимающиеся футболом, меньше отвлекаются на разные гаджеты и прочие соблазны века Интернета, поколения селфи, понимая, что это все мешает. Эта закладка потом помогает в жизни», — уверен Ивлев.

Сначала ребята тренировали передачу мяча на точность во время обводки и завершающим ударом по воротам, затем отрабатывали в круге удары и передачи головой. И логичным завершением занятия стали удары по воротам метров с 23-х, причем каждый промах игроки отрабатывали кувырканием под соответствующие реплики торжествующих вратарей.

«Главное, чтобы ребенок получил шанс продолжить карьеру в профессиональном спорте, — обращает внимание Ивлев. — Для этого в каждом возрасте есть свой временной этап, на каком-то этапе важна ловкость, на другом — физика, но база — это техника, психология — вот основное. Чтобы ребенок был максимально обучен технически, тактикой занимаемся далее».

«Труд, помноженный на характер и упорство, восполнит все пробелы природы, — считает Ивлев. — Раскрываются все в разное время. Когда-то братьев Миранчуков отчислили из „Спартака“ как бесперспективных, на Хави тоже поставили было крест, но он вовремя попал в „Барселону“. Нужна среда, которая позволит раскрыться данному ребенку».