Талия Минуллина о ПМЭФ-2018: «Мы справились с этим форумом на пять из пяти»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Делегация Татарстана справилась с Петербургским международным экономическим форумом на пять из пяти, рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Она отметила, что на ПМЭФ-2018 Татарстан подписал много знаковых соглашений. Среди них — открытие Банком Германии ПАО «Нижнекамскнефтехим» кредитной линии на 807 млн евро на строительство нового олефинового комплекса.

«Это, конечно, специальный инвестиционный контракт. Это на сегодняшний день новый инструмент, созданный на федеральном уровне и для нас очень важно, что мы сумели отработать все замечания Минфина России, которые они давали по этому контракту», — сказала Минуллина.

Речь идет о СПИКе ПАО «КАМАЗ» и «Даймлер КАМАЗ Рус» по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и Mercedes-Benz. Стоимость контракта — 46,5 млрд рублей.

«Запустили портал по „Стратегии-2030“. Это портал для населения, где каждый человек может выйти с инициативой. Вы знаете, что стратегию меняют каждые 3 года. Тенденции новые, что-то меняется, выходят новые данные, вплоть до новых институтов развития, новых источников финансирования, конъюктуры рынка, геополитических вопросов — все это влияет на нашу внутреннюю кухню. Поэтому мы создали возможность частной инициативы, чтобы люди сами могли говорить, какие они видят приоритеты. Потом по количеству лайков — чем больше людей подписываются под этой инициативой, тем больше вероятность, что мы внесем изменения в нашу стратегию», — продолжила Минуллина.

Кроме того, одним из важных итогов форума глава АИР РТ назвала попадание республики в тройку лидеров по состоянию инвестиционного климата в России.

Глава АИР РТ добавила, что на форуме у них была возможность как встретится с потенциальными инвесторами, так и обсудить работу с организациями, которые уже вошли на рынок республики.

«Я считаю, что мы отработали этот форум очень хорошо. Вы видите, что Татарстан как десант высаживается на любое мероприятие, у каждого есть своя задача. Кто-то работает на стенде с гостями и выполняет представительскую функцию. Кто-то ищет людей пофамильно для передачи им в руки именных писем по решению каких-то вопросов. Есть люди, которые ходят по секциям и записывают контент, и мы потом анализируем, какие идеи прозвучали и как мы можем это использовать в Татарстане», — сказала Талия Минуллина.

Координация этой работы непростая, но в итоге получается насыщенная программа и результат зависит от качества этой организации, подытожила собеседница агентства.