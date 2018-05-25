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Экономика и финансы

Татарстан и Газпром будут сотрудничать в сфере инноваций

25 мая 2018, 19:22

В проекте будут участвовать и другие российские компании нефтегазового сектора, которые заинтересуются разработкой.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в рамках реализации проекта по разработке и математическому обоснованию высокоточных вычислительных методов для геомеханического моделирования. В настоящее время Университет Иннополис выполняет для Газпрома опытно-конструкторские работы в этой сфере.

В проекте будут участвовать и другие российские компании нефтегазового сектора, которые заинтересуются разработкой.


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