Татарстан и Газпром будут сотрудничать в сфере инноваций

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в рамках реализации проекта по разработке и математическому обоснованию высокоточных вычислительных методов для геомеханического моделирования. В настоящее время Университет Иннополис выполняет для Газпрома опытно-конструкторские работы в этой сфере.

В проекте будут участвовать и другие российские компании нефтегазового сектора, которые заинтересуются разработкой.