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Общество, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

Глава Минтранса РТ оценил готовность вокзалов и аэропорта Казани к встрече гостей ЧМ-2018

25 мая 2018, 19:40

В целом все объекты транспортной инфраструктуры готовы к встрече участников чемпионата, отметил Ленар Сафин.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин посетил железнодорожные вокзалы и международный аэропорт Казани. Он оценил их готовность к принятию гостей и участников чемпионата мира по футболу, сообщает Миндортранс РТ.

На железнодорожных вокзалах, платформах и переходных мостах установлены камеры видеофиксации. Периметры вокзалов огорожены. Все эти технические возможности продемонстрировали министру.

В аэропорту Казани его директор Алексей Старостин рассказал Ленару Сафину, что объекты транспортной инфраструктуры обеспечены специализированными техническими средствами контроля и оповещения. Входы в залы терминалов 1А, 1 и 2, все пассажирские выходы на перрон оборудованы рентгенотелевизионными интроскопами, стационарными и ручными металлоискателями. В терминалах аэропорта установлено видеонаблюдение, позволяющее контролировать ситуацию в зонах досмотра внутренних и международных авиалиний, в местах массового пребывания людей.

Кроме того, в аэропорту создана система защиты периметра с использованием современных технических средств охраны.

В завершение обхода министр отметил, что в целом все объекты транспортной инфраструктуры готовы к встрече гостей ЧМ-2018. При этом он сделал замечания по благоустройству территорий, эстетическому состоянию внутреннего и внешнего вида объектов, которые должны быть устранены к 1 июня. 


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