Путин: Сбившая малазийский Boeing ракета не была российской

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что ракета, сбившая малазийский Boeing на Украине в 2014 году, не была российской. Об этом сообщает RT.

«Нет, конечно», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, принадлежала ли РФ ракета, сбившая самолет.

Президент отметил, что расследование выявило несколько версий, которые не внушают доверия России. «Не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании», — подчеркнул Путин.