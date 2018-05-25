Все новости Татарстан Россия

Политика

Путин: Сбившая малазийский Boeing ракета не была российской

25 мая 2018, 19:06

Президент отметил, что расследование выявило несколько версий, которые не внушают доверия России.
Путин не намерен претендовать на третий президентский срок подряд
Путин назвал главу РСПП бандитом
Путин пошутил о своей «болезни цифровизацией»
Путин о диверсификации в ОПК: Иногда даже не верится, что мы все это делаем
Путин: Родина ждет победителей из Сирии

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что ракета, сбившая малазийский Boeing на Украине в 2014 году, не была российской. Об этом сообщает RT.

«Нет, конечно», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, принадлежала ли РФ ракета, сбившая самолет.

Президент отметил, что расследование выявило несколько версий, которые не внушают доверия России. «Не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании», — подчеркнул Путин.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter