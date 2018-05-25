(Набережные Челны, 25 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на День молодежи пригласили группу Burito. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили организаторы мероприятия.

В этом году главный молодежный праздник Автограда состоится 30 июня на Майдане парка «Прибрежный». Помимо известной группы перед публикой выступит ди-джей, имя которого пока держится в секрете.

Однако гвоздем программы будет Burito — обладатель и номинант множества российских музыкальных премий. «Основная идея группы — творчество вне рамок, без ограничений, синтез», — говорит солист коллектива Гарик.

Рамок действительно нет — группу невозможно отнести к какому-то одному музыкальному направлению. Ребята играют rap-core, r’n’b, альтернативный, тяжелый рок с элементами хип-хопа — и это еще далеко не весь репертуарный перечень

Оргкомитет праздника уже приступил к работе. Уже состоялись выездные совещания, на которых определилась предварительная схема размещения площадок и многое другое. Известно также, что участников и гостей праздника ожидает грандиозный салют.