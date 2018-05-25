В Казани отпраздновали 60-летие Управления Гостехнадзора РТ

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня во Дворце земледельцев в Казани прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-летнему юбилею Управления Гостехнадзора РТ.

После того как прозвучали гимны России и Татарстана, работников учреждения из разных районов республики с праздником поздравил начальник ведомства Радик Зиатдинов.

К собравшимся также обратился начальник Управления агропромышленного комплекса, земельных отношений и потребительского рынка аппарата Кабмина РТ Айрат Мустафин. Он подчеркнул, что никаких нареканий к работе ведомства со стороны Правительства республики нет. «60 лет вашей работы показали, что сформировались какие-то традиции и налажена система. Задачи, которые перед вами ставятся, вы успешно решаете. А перед вами ставятся важные задачи – сохранение жизни и здоровья людей, снижение аварийности и травматизма», – заметил он.

В своей приветственной речи первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов подчеркнул, что эта служба была создана не зря, и ее работа особенно важна в настоящее время. «Появляется много разных видов транспорта, их нужно смотреть, контролировать, анализировать. Особенная благодарность коллегам, которые трудятся в муниципальных образованиях. Ни одна наша кампания в агропромышленном комплексе не обходится без вас. Вы стоите на страже, чтобы сберечь наших людей и технику, и это наше общее дело», – заявил он.

Высокую оценку работе Управления Гостехнадзора РТ дал и заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Мунир Гафиятуллин. «Почти 75 млн рублей вы принесли бюджету Татарстана», – отметил он.

«Наша совместная работа направлена на безопасность дорожного движения, снижение травматизма. Сотрудники ведомства выполняют свою задачу с честью», – добавил заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

С юбилеем учреждения собравшихся поздравил и главный государственный инспектор по маломерным судам РТ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов. «Мы вместе с вами выполняем главную задачу – спасаем человеческие жизни. В этом году мы провели более сотни рейдов, проверили сотни снегоходов. Количество происшествий, связанных с гибелью людей из-за провалов под лед на снегоходах, у нас практически сведено на нет», – сказал он в приветственной речи.

Торжественное мероприятие не обошлось без церемонии награждения лучших работников управления. Были вручены благодарности Президента РТ, почетные грамоты Минсельхоза РФ и Минсельхозпрода РТ, благодарственные письма Общественной палаты РТ, Управления ГИБДД МВД по РТ, МЧС России по РТ.

Начальнику Управления Гостехнадзора РТ Радику Зиатдинову была вручена серебряная медаль Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ» присвоено заместителю начальника ведомства Муниру Халикову.

Основной задачей управления является государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин, прицепов к ним, а также за оборудованием АПК в процессе эксплуатации в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей, охраны окружающей среды.