Ильшат Фардиев: Системная работа позволила лыжникам Татарстана стать лидерами в России

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев рассказал о причинах роста результатов татарстанских лыжников на мировой арене.

В Казани 25 мая прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России, Фардиев стал вице-президентом ФЛГР.

«Результатов личных не бывает, это командная работа – очень большая поддержка идет от Президента Татарстана, Правительства республики. Часто встречаемся с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым - прим. Т-и): обговариваем задачи спортсменов, подготовку. Те задачи, которые ставит наш Президент, – завоевывать олимпийские медали, стать чемпионами страны. Мы все обговорили, что для этого нужно, и все осуществилось. Сейчас наша задача – закрепиться на призовых местах и двигаться дальше. Если посмотреть медали Олимпиады в Корее, то среди лыжников восемь медалей завоевали ребята из Тюмени, Коми, Москвы и Татарстана. Системная работа позволила нашим ребятам войти в состав лидеров в стране», – подчеркнул он.

