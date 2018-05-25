Нацмузей РТ подготовил для детей бесплатную программу «Солнце в ладони»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Национальный музей РТ 1 июня подготовил программу, приуроченную ко Дню защиты детей – «Солнце в ладони», сообщает пресс-служба музея.
В программе состоится народный праздник «Сабантуй». Дети смогут поучаствовать в веселых соревнованиях «Бег в галошах парами», «Перенеси яйцо в ложке», «Перенеси воду в ложке» и сразиться других увлекательных состязаниях.
Также для юных посетителей пройдет музейное занятие «Скрипичный ключ», где вместе с персонажем Мистером Диезом ребята узнают о самых древних музыкальных инструментах, почувствуют эстетику звука и изготовят музыкальный инструмент.
На музейном занятии «Мой дом – моя крепость» юные гости музея познакомятся с жилищами разных временных периодов и изготовят домовенка из бумаги. Также состоятся мастер-классы по изготовлению авторской открытки «История нашего города» и по изготовлению браслетов «Вейся, веревочка».
Вход в музей для детей в этот день бесплатный.
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