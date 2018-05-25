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В Узбекистане создадут производство татарстанских медицинских симуляторов

25 мая 2018, 18:40 , Фото: tatarstan.ru, Егор Никитин

В Узбекистане создадут производство татарстанских медицинских симуляторов От предприятий ожидают объем контрактов стоимостью свыше 10 млн долларов в год.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Узбекистане создадут производство татарстанских медицинских симуляторов. Соответствующий меморандум о взаимопонимании между компанией «Эйдос-Медицина» и Ташкентской областью был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы подписали соглашение с Ташкентской областью о локализации у них сборочного производства медицинских симуляторов для нужд Узбекистана и ближайших регионов. Мы ожидаем объем контрактов свыше 10 млн долларов в год от предприятия», — рассказал ИА «Татар-информ» гендиректор «Эйдос-Медицина» Ленар Валеев.

Начало производства намечено на осень этого года.

«Это будет сборочный цех, сервисная система и система качественного контроля. Со временем, в зависимости от потребности, планируется увеличение локализации», — добавил Валеев.


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