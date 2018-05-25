В Сети официально представлен гимн ЧМ-2018

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). На YouTube-канале представлен официальный гимн к Чемпионату мира по футболу. Автором композиции под названием Live It Up стал американский певец Ники Джем. Продюсером – американец Diplo. На русский язык композиция переводится как «Жить по полной».

Песню исполнили всемирно известные звезды – актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Официальная версия клипа выйдет 7 июня. Также Смит, Джем и Истрефи выступят перед финальным матчем чемпионата, который состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».

Актер Уилл Смит отметил, что для него большая честь выступать на чемпионате мира. По словам артиста, это глобальное событие объединить всех людей по всему миру и заставит испытать волшебные чувства.

Матчи мундиаля пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.



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