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Елена Вяльбе: Татарстан начал яро заниматься развитием лыжных гонок

25 мая 2018, 18:36 , Фото: Ильнар Тухбатов

Елена Вяльбе: Татарстан начал яро заниматься развитием лыжных гонок Президент Федерации лыжных гонок России отметила рост результатов республики в области развития лыжного спорта.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала работу Татарстана по развитию этого вида спорта в регионе.

В Казани прошла отчетно-выборная конференция ФЛГР, на которой Вяльбе была переизбрана на пост президента организации. «В докладе сегодня были обозначены наши лидирующие регионы, в том числе Татарстан, Тюмень, Ханты-Мансийск. Я понимаю, что это более богатые регионы. Тем не менее, для других регионов это хороший пример. Это и дает толчок людям. Если учесть, что Татарстан яро начал заниматься развитием лыжных гонок в последние четыре года, результаты просто налицо – регион с 38-го места поднялся на четвертое в рейтинге российского лыжного спорта. Это очень круто», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.
 


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