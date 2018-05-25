Елена Вяльбе: Татарстан начал яро заниматься развитием лыжных гонок

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала работу Татарстана по развитию этого вида спорта в регионе.

В Казани прошла отчетно-выборная конференция ФЛГР, на которой Вяльбе была переизбрана на пост президента организации. «В докладе сегодня были обозначены наши лидирующие регионы, в том числе Татарстан, Тюмень, Ханты-Мансийск. Я понимаю, что это более богатые регионы. Тем не менее, для других регионов это хороший пример. Это и дает толчок людям. Если учесть, что Татарстан яро начал заниматься развитием лыжных гонок в последние четыре года, результаты просто налицо – регион с 38-го места поднялся на четвертое в рейтинге российского лыжного спорта. Это очень круто», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

