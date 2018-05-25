Ильдар Гильмутдинов: «Есть правовая коллизия, связанная со статусом госязыков республик»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Правовая коллизия, связанная с вопросом статуса и преподавания государственных языков республик РФ, может стать предметом обсуждения в рамках рабочей группы по решению проблемы изучения родных языков. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил принимавший депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Напомним, 24 мая он принял участие в совещании в Администрации Президента РФ с участием инициаторов нашумевшего законопроекта о внесении изменений в закон «Об образовании РФ» в части изучения родных языков.

Ильдар Гильмутдинов также сообщил, что сейчас создана рабочая группа с участием и представителей республик и Министерства образования РФ, которой предстоит подготовить предложения по доработке законопроекта, вызвавшего отторжение и общественный резонанс в республиках.

Гильмутдинов надеется, что вопрос статуса и преподавания государственных языков республик также будет изучен рабочей группой.

«Есть правовая коллизия, связанная со статусом государственных языков республик. Де-юре он есть и в федеральном, и в республиканском законодательстве, но как предмет (государственные языки субъектов РФ – прим. Т-и) пока не интегрирован в систему нашего образования, нет федеральных образовательных стандартов, нет разработанных на основании них образовательных программ. Очень надеюсь, что это будет предметом изучения рабочей группы и дальнейшей работы», – сказал Гильмутдинов.