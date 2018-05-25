Федерация лыжных гонок РФ получила удовлетворительную оценку за работу в последние четыре года

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Федерация лыжных гонок России получила удовлетворительную оценку своей работы в последний олимпийский цикл. Об этом журналистам после отчетно-выборной конференции в Казани заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

На прошедших Олимпийских играх в Пхенчхане российские лыжники завоевали восемь медалей. «Мы подводим итоги четырехлетия. В основном, в докладе звучали последние два года, поскольку каждые два года у нас проходит отчетная конференция. Давалась оценка работе президиума и Федерации в целом за четыре года. Оценка эта удовлетворительная, что логично – несмотря на обилие проблем в последние годы, мы выстояли практически все битвы и достойно представили страну на чемпионате мира и Олимпийских играх», – подчеркнула Вяльбе.