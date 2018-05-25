Казанская рок-группа «Прогульщики» презентовала альтернативный гимн ЧМ-2018

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Казанская рок-группа «Прогульщики» презентовала альтернативный гимн Чемпионата мира по футболу 2018. Композиция исполнена на английском языке.



Жители Татарстана впервые услышали песню On The Wave 25 мая, в один день с презентацией официального гимна. Музыку и слова к гимну написали Владимир Жирнов и Илья Захаров.



«Прогульщики» рассказали, что очень ждут старта матчей ЧМ. По словам музыкантов, это очень крутое событие для страны. Композицию они написали, чтобы с ее помощью объединить всех казанских и татарстанских болельщиков.



Услышать исполнение альтернативного гимна ЧМ можно будет этим летом, на фестивале болельщиков, который будет проходить у центра семьи «Казан», а также на других городских мероприятиях.