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Александр Сладковский протестировал уникальную форму обследования организма в Иннополисе

25 мая 2018, 18:02

Александр Сладковский протестировал уникальную форму обследования организма в Иннополисе За день главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана полностью проверил свое здоровье.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский протестировал уникальные методики обследования в Медицинском центре РКБ в Иннополисе.

Народный артист России прошел сheck-up организма — общее обследование организма за один день.

«Провел целое утро в замечательном центре. Очень радует, что в Казани есть такой город и такой современный лечебный центр, который полностью соответствует стандартам 21 века. Этот центр самого высокого класса, мирового уровня. Все здесь очень любезные и сердечные люди, без преувеличения», — заметил Александр Сладковский.

Check-up-обследование может выявить у пациентов заболевания внутренних органов и систем на начальной стадии. По словам врачей, автоматизированные аппараты могут обнаружить даже те заболевания, которые протекают бессимптомно.

«Здоровье — это способ моего творческого самовыражения. Если я чувствую себя плохо, я при всем желании не смогу заниматься тем, что я люблю, — музыкой. Физическое здоровье — основа духовного фундамента каждого человека, поэтому оно требует очень внимательного отношения. Культура отношения к себе и своему здоровью — основа твоей самореализации», — объяснил свой визит в клинику Александр Сладковский.


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