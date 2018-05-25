В двух районах Нижегородской области установили карантин по бешенству

В Кстовском районе карантин продлится до 19 июля, в Борском — до 24 июля.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Борском и Кстовском районах Нижегородской области установлен карантин по бешенству животных. Об этом сообщает портал Newsnn со ссылкой на указы губернатора области.

В Кстовском районе карантин продлится до 19 июля, в Борском — до 24 июля.

Как отмечает портал, заболевание может распространиться по территории районов.