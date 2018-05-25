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Политика

Порошенко заявил о планах по «освобождению» Украины от «российского агрессора»

25 мая 2018, 17:48

Президент Украины рассказал, что знает, как обеспечить мир в стране.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Национального инвестиционного совета заявил, что знает, как освободить Украину от «российского агрессора», пишут «Известия».

«Я как Президент имею абсолютно четкое видение, что делать следующие пять лет. Каким образом обеспечить мир на Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора», — сказал украинский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Порошенко увидел в автокефалии УПЦ средство ослабления влияния России.


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