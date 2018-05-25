Депутаты: Татарстану и Башкортостану нужно теснее взаимодействовать в вопросах развития туризма

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Татарстану и Башкортостану нужно теснее взаимодействовать в вопросах развития туристической отрасли, возможности для этого есть, и нужно их использовать в полном объеме. К такому выводу пришли участники круглого стола на тему «Развитие туризма в Республике Башкортостан и Республике Татарстан», который прошел в Госсовете РТ. Заседание прошло в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Представители обеих сторон признали: сфера туризма в Башкортостане и Татарстане обладает неисчерпаемым потенциалом, и в том числе инвестиционной привлекательностью. В тоже время это перспективное направление нуждается в более эффективной организации и, главное, в совершенствовании законодательства на федеральном уровне.

Развитию туристической отрасли в обеих республиках придается большое значение. Например, в ноябре 2017 года в столице Башкортостана в рамках XII специализированной выставки «Форум гостеприимства и туриндустрии» прошли парламентские слушания «О реализации в Республике Башкортостан законодательства Российской Федерации и Башкортостана о туристской деятельности». Участники слушаний обсудили нормативно-правовое регулирование сферы туризма в регионе, развитие внутреннего и въездного, а также детского туризма. Многие из этих вопросов актуальны и для Татарстана.

Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Артур Абдрашитов отметил ряд моментов, необходимых для развития различных направлений отрасли туризма, и, в том числе такую проблему как несоответствие, например, гостиниц заявленной ими классификации.

Заместитель Председателя ГС РТ Римма Ратникова в ходе круглого стола проинформировала о новом проекте, который сейчас разрабатывается в Татарстане, – это будет тематический маршрут, посвященный жизни народного поэта Габдуллы Тукая.

Взаимодействие региональных парламентов Татарстана и Башкортостана всегда было эффективным и имеет давнюю историю. Официально сотрудничество подкреплено соответствующими документами – соглашением от 1997 года и протоколом о развитии сотрудничества, подписанном в 2010 году.

