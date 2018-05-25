В Елабуге задержали браконьера с крупным уловом

Мужчина сетями поймал более 80 рыб.

(Елабуга, 25 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге задержали рыбака-браконьера с крупным уловом. Задержание было произведено 24 мая в нижней части города в рамках операции «Нерест», сообщили в Елабужском ОВД.

Мужчина вез на своей «Ниве» более 80 рыб, которых он поймал в реке Тойма. У мужчины изъяли не только рыбу, но и сети, а также лодку. Напомним, до 5 июня рыбачить на реках Татарстана разрешается только удочкой, оснащенной не более чем двумя крючками, а все виды промысловой и любительской ловли сетями запрещены.

Это уже третье задержание в рамках операции «Нерест» в Елабуге. Ранее был задержан 59-летний житель Танайки, он рыбачил сетями в реке Танайка. Кроме того, на реке Вятка недалеко от села Бессониха были задержаны еще два рыбака-нарушителя. У всех были изъяты улов, сети и лодки.

