Первый международный регулярный авиарейс из Казани в Батуми откроется 16 июня

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» 16 июня запустит первый международный регулярный рейс в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

После приобретения новых видов самолетов авиакомпания планирует расширить международные направления в страны СНГ и Европейского Союза. В частности, открыть прямые рейсы из Казани в Париж, Милан, Мюнхен, Тель-Авив, Ереван, Душанбе, Ташкент и другие города.

За прошлый год самолетами «ЮВТ АЭРО» было перевезено 236 тыс. 858 пассажиров, что на 14 процентов больше по сравнению с 2016 годом. Процент занятости пассажирских кресел составил около 74 процентов.

На данный момент авиакомпания выполняет полеты по 60 направлениям, из них 20 – из Казани.