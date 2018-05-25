Все новости Татарстан Россия

Общество

Первый международный регулярный авиарейс из Казани в Батуми откроется 16 июня

25 мая 2018, 19:54

После приобретения новых самолетов татарстанская авиакомпания расширит международные направления в страны СНГ и Европейского Союза.
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» стала лидером в рейтинге пунктуальности аэропорта «Минеральные Воды»
По программе стимулирования внутреннего туризма стартовали прямые авиаперелеты Казань – Алтай
Открывается продажа билетов на новый авиарейс Казань – Горный Алтай – Казань
Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» соединит прямым рейсом Санкт-Петербург и Салехард
Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает рейсы из Сочи в Сургут

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» 16 июня запустит первый международный регулярный рейс в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

После приобретения новых видов самолетов авиакомпания планирует расширить международные направления в страны СНГ и Европейского Союза. В частности, открыть прямые рейсы из Казани в Париж, Милан, Мюнхен, Тель-Авив, Ереван, Душанбе, Ташкент и другие города.

За прошлый год самолетами «ЮВТ АЭРО» было перевезено 236 тыс. 858 пассажиров, что на 14 процентов больше по сравнению с 2016 годом. Процент занятости пассажирских кресел составил около 74 процентов.

На данный момент авиакомпания выполняет полеты по 60 направлениям, из них 20 – из Казани.  


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter