В Правительстве РТ обсудили возможность развития спорта для инвалидов

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Правительстве РТ обсудили развитие в Татарстане массового спорта для людей с ограниченными возможностями и адаптивной физической культуры. Заседание вела заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, сообщает пресс-служба Кабмина РТ.

Количество инвалидов систематически занимающихся спортом за последние 10 лет выросло в 14 раз. В настоящее время более 14 процентов инвалидов, в том числе детей и подростков, занимаются адаптивной физической культурой и спортом, сообщил замминистра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов.

Председатель Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов «Общество инвалидов Республики Татарстан», депутат Госсовета РТ Рифат Ганибаев обратил внимание на проблемные вопросы в развитии спорта среди инвалидов в РТ. По его мнению, они связаны не только с отсутствием штата тренеров, но и нехваткой инвентаря, экипировки, транспорта с подъемниками для перевозки инвалидов, а также отсутствием методологической базы.