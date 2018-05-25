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В Набережных Челнах суд лишил прав водителя, протаранившего 12 машин

25 мая 2018, 16:57 , Фото: Челнинские известия

В Набережных Челнах суд лишил прав водителя, протаранившего 12 машин 41-летний пьяный водитель «Хендэ Грета» устроил краш-тест своему автомобилю и еще 12 машинам в Автограде 14 мая.
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(Набережные Челны, 25 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах водителя, протаранившего 12 машин,  суд лишил водительских прав на три года и четыре месяца, сообщили в городском суде.

 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14 мая в 59-м комплексе между между домами № 21 и 25а по бульвару Кул Гали 41-летний пьяный водитель на автомобиле «Хендэ Грета» протаранил сразу 12 припаркованных автомобилей.

Сначала он въехал в автомобиль «Рено Меган», после чего иномарку откинуло на 32-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пострадавшая получила ушиб мягких тканей. Подоспевшие медики скорой помощи оказали ей помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась.

После первого ДТП водитель «Хендэ» продолжил движение и разбил еще одиннадцать автомобилей.  

Ранее его лишили водительских прав на полтора года за оставление места ДТП. Сегодня за отказ пройти медицинское освидетельствование он получил в суде наказание в виде лишения права управлять автомобилем сроком на три года и четыре месяца. Кроме этого, ему придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

 


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