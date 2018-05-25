Ильдар Гильмутдинов: В России могут создать фонд для помощи регионам в сохранении родных языков

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). В России может быть создан специальный федеральный фонд, который будет помогать регионам в сохранении родных языков. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Напомним, 24 мая он принял участие в совещании в Администрации Президента РФ с участием инициаторов нашумевшего законопроекта о внесении изменений в закон «Об образовании РФ», делающий изучение родных языков не обязательным, а добровольным.

Гильмутдинов сообщил ИА «Татар-информ», что создана рабочая группа с участием и представителей национальных республик и Министерства образования РФ, которой предстоит подготовить предложения по доработке законопроекта.

По его словам, на совещании в администрации Президента РФ обсуждался не только резонансный законопроект и связанные с ним риски, но и то, как дальше будет развиваться изучение родных языков в системе образования.

«Есть проблема, связанная с подготовкой кадров. Вопрос, связанный с учебниками, очень серьезный. У нас из 30 языков, изучаемых в системе образования, всего по семи родным языкам есть официально прошедшие регистрацию в федеральном реестре учебники. По татарскому языку есть вся линейка, у остальных — только по некоторым позициям. Получается, 23 языка вообще изучаются без каких-либо официальных учебников. Или вообще не изучаются, потому что законодательство запрещает обучение без учебников, не прошедших федеральную аттестацию. Поэтому будет создан, по всей видимости, специальный федеральный фонд, который будет помогать регионам в сохранении родных языков, в том числе с поддержкой в формировании этих учебников. Это очень важно, мы об этом неоднократно говорили», — сказал Ильдар Гильмутдинов.