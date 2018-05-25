Нацмузей РТ проведет татарские чаепития для иностранных туристов и болельщиков в дни ЧМ-2018

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Сотрудники Национального музея РТ приготовили специальную программу татарских чаепитий для иностранных туристов. Об на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала генеральный директор нацмузея Гульчачак Назипова.

«Татарское чаепитие будет с рассказами об обряде и традициях этого чаепития. И, конечно, мы будем представлять предметный мир из фондов национального музея, откроем наши запасники для желающих. Мы проводим сейчас специальные экскурсии, они, конечно, требуют особого внимания со стороны службы безопасности Национального музея, но теме не менее, мы открыли фонды», – отметила гендиректор.

Экскурсия под названием «Открытые фонды» стала доступна для всех желающих с февраля этого года, теперь сотрудники нацмузея готовы показать посетителям закулисье своей работы.

В фондах находится около миллиона памятников истории и культуры.