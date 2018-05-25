Ильдар Гильмутдинов: Законопроект о родных языках обсудили в Администрации Президента РФ

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Аяз Исмагилов). Ситуация вокруг законопроекта о внесении изменений в закон «Об образовании РФ», делающий изучение родных языков не обязательным а добровольным, стала темой обсуждения на совещании в Администрации Президента РФ. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил принимавший в нем участие депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

«Мы вчера обсуждали вопрос в Администрации Президента РФ, Управлении внутренней политики с участием и работников Администрации, представителей Министерства образования, Рособрнадзора, инициаторов данного законопроекта о языках. В том числе был депутатский состав представителей из разных республик. Сказать, что все они взбудоражены этим законопроектом, мало. Все озадачены, озабочены, все прекрасно понимают, что если закон будет принят в таком виде, то в ближайшее время можно забыть об изучении родных языков в системе образования», — сказал Ильдар Гильмутдинов.

Говоря о целях предлагаемого законопроекта, депутат Госдумы отметил, что одна из задач — обеспечить ребенка правом выбора.

«Заставлять изучать язык силой — это, наверное, не путь, Сегодня это невозможно в принципе, мы в этом сами убедились», — подчеркнул Гильмутдинов.

Он также пояснил, что именно в предлагаемом законопроекте вызывает отторжение и общественный резонанс в республиках РФ:

«Инициаторы законопроекта хотели изъять часы для изучения родного языка из обязательной части образования, куда входит, например, физика, биология, и под эти часы предусматриваются учебники, пособия, учебные часы, количество педагогов. Это все интегрировано и присутствует в обязательной части. Они предложили родной язык оттуда изъять и убрать его в так называемую вариативную часть, которую формируют сами образовательные организации. В начальных классах это где-то 1 час, в отдельных учебных программах — 0,5 часа, в старших классах — по 2 часа. Но обычно на практике эти часы отдаются под те предметы, которые, как считает школа, необходимо усилить. Например, у нас 85 процентов этих часов в старших классах отдаются математике, русскому языку, потому что дети готовятся к ЕГЭ. Где-то это физика, где-то — химия, где-то — история, обществознание. Где-то родители выбрали робототехнику, например. И в законопроекте предлагается, убрать родной язык из обязательной программы, чтобы дети и родители самим решали, быть или нет предмету „родной язык“».

Такой подход, подчеркнул депутат, несет угрозу изучению родных языков.

«Ведь иностранный язык у нас присутствует тремя часами в обязательной части обучения. Мы же не говорим: давайте, уберем английский язык. Хотя это же язык совсем других государств. Поэтому мы не согласны с позицией инициаторов законопроекта, и об этом говорили на совещании. Надеюсь, нас услышали», — сказал депутат.

Ильдар Гильмутдинов также сообщил, что сейчас создана рабочая группа с участием и представителей республик и Министерства образования РФ, которой предстоит подготовить предложения по доработке законопроекта.

«Время у нас есть, но главное — есть понимание, что в первом чтении в таком виде законопроект не должен приниматься. Это очень важно. Думаю, мы найдем общие подходы», — сказал Ильдар Гильмутдинов.

Напомним, вчера Госсовет Татарстана рассмотрел предлагаемый законопроект и выразил свое несогласие.

«Важно было услышать мнения и отзывы к этому законопроекту от субъектов РФ. Госсовет Татарстана свою позицию высказал. Руководители и парламенты других регионов выскажут. Наверняка, еще будут предложения и замечания к этому законопроекту. Рабочая группа должна их учесть и аккумулировать. И выйти на решения, которые, с одной стороны позволят обеспечить право ребенка на выбор языка, с другой — сохранить изучение родных языков как предмет в системе образования», — подчеркнул Ильдар Гильмутдинов.