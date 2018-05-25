Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве завода «Эталон» в Казани

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Федеральная налоговая служба (ФНС) и управление ФНС по Республике Татарстан подали в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве казанского завода «Эталон». Соответствующая информация содержится в картотеке дел.

Исковое заявление было зарегистрировано 23 мая. Сумма исковых требований составляет более 7,7 мл рублей.

Ранее, в декабре прошлого года, Казанский опытный завод «Эталон» подал иск о собственном банкротстве. Арбитражным судом РТ данное заявление было зарегистрировано 25 декабря.

Основным направлением деятельности завода является производство контрольно-измерительных приборов. Помимо средств измерений расхода жидкостей предприятие реализует различные изделия из металла, сообщается на сайте казанского завода.