Блогер из Турции предложил номинировать Нижнекамск на премию ЮНЕСКО

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Нижнекамск посетили турецкие журналисты, которые делают сюжеты про Татарстан и Нижнекамск, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Один из журналистов – блогер Кенан Гурбуз – предложил татарстанскому руководству номинироваться на премию ЮНЕСКО, чтобы Нижнекамск признали городом мира.



По мнению турецкого гостя, жители Нижнекамска – очень счастливые люди. Он отметил также, что побывал во многих точках мира, но нигде не видел столько зелени. Также Гурбуза впечатлило обилие народностей, которые живут в мире и согласии, тогда как в мире много конфликтных зон, где люди воюют.



Представители СМИ побывали в гостях у своих коллег в медиахолдинге НТР, затем приняли участие в Фестивале национальностей в молодежном центре «Ковер». Также для гостей из Турецкой Республики пройдет обзорная экскурсия по Нижнекамску, в конце которой – визит в Парк нефтехимиков на праздник.



26 мая нижнекамские журналисты станут первыми пассажирами прямого рейса «Нижнекамск – Даламан». В этом сезоне власти двух городов планируют осуществлять по три рейса в месяц.