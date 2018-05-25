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Блогер из Турции предложил номинировать Нижнекамск на премию ЮНЕСКО

25 мая 2018, 20:52 , Фото: Рамиль Гали

Блогер из Турции предложил номинировать Нижнекамск на премию ЮНЕСКО Турецкий блогер Кенан Гурбуз предложил татарстанскому руководству номинироваться на премию ЮНЕСКО, чтобы Нижнекамск признали городом мира.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Нижнекамск посетили турецкие журналисты, которые делают сюжеты про Татарстан и Нижнекамск, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Один из журналистов – блогер Кенан Гурбуз – предложил татарстанскому руководству номинироваться на премию ЮНЕСКО, чтобы Нижнекамск признали городом мира.

По мнению турецкого гостя, жители Нижнекамска – очень счастливые люди. Он отметил также, что побывал во многих точках мира, но нигде не видел столько зелени. Также Гурбуза впечатлило обилие народностей, которые живут в мире и согласии, тогда как в мире много конфликтных зон, где люди воюют.

Представители СМИ побывали в гостях у своих коллег в медиахолдинге НТР, затем приняли участие в Фестивале национальностей в молодежном центре «Ковер». Также для гостей из Турецкой Республики пройдет обзорная экскурсия по Нижнекамску, в конце которой – визит в Парк нефтехимиков на праздник.

26 мая нижнекамские журналисты станут первыми пассажирами прямого рейса «Нижнекамск – Даламан». В этом сезоне власти двух городов планируют осуществлять по три рейса в месяц.

 


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