Татарстанцы стали реже гибнуть в ДТП с самоходными машинами

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В прошлом году в Татарстане произошло 18 ДТП с участием самоходных машин, погибло три человека, ранено – 22. За последние три года наблюдается снижение количества ДТП с погибшими в два раза. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном 60-летнему юбилею Управления Гостехнадзора РТ, сообщил начальник ведомства Радик Зиатдинов.

«Необходимо отметить, что усиление надзорной деятельности положительно повлияло на динамику происшествий, в том числе со смертельным исходом», – сказал докладчик.

По его словам, одна из задач управления – надзор за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе, не подлежащих государственной регистрации. Так, ежегодно проверяется около 15 тыс. единиц машин растениеводства, 250 единиц оборудования ферм, 170 единиц оборудования нефтехозяйств и другая техника.