Путин: Россия готова расширить состав участников «Северного потока – 2»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Россия готова расширить состав участников проекта трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе Петербургского экономического форума заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

«Французская компания Engie участвует в „Северном потоке — 2“, мы будем приветствовать и других участников, в том числе и в лице Total. Можем расширить этот список за счёт других европейских компаний, потому что это проект, действительно, общеевропейский», — сказал он в рамках дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция».

Некоторые страны, в частности США, борются с проектом трубопровода, поскольку руководствуются соображениями конкуренции, подчеркнул глава государства. «Сюда замешиваются и вопросы геополитического характера, в частности транзита через Украину», — сказал он.

Россия не намерена отказываться от транзита через Украину, «если он будет экономически целесообразным», напомнил российский лидер. Москва готова к переговорам с Киевом по этому вопросу.