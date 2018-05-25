СК «Ак Барс» рассматривает возможности производства судов в странах Ближнего Востока

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Судостроительная корпорация «Ак Барс» рассматривает возможности размещать производство судов в странах Ближнего Востока. Об этом гендиректор компании Ренат Мистахов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях Петербургского международного экономического форума.

«В рамках Ближнего Востока мы продолжаем переговоры, те проекты, которые мы обсуждали, остались. К нам идет интерес больших корпораций. Начали с малого — сейчас большие корпорации задают вопросы о сотрудничестве, размещении производства у них. Мы им подтвердили, что мы готовы. Нужно ездить, встречаться с ними в рамках таких мероприятий. Я думаю, ответ появится», — отметил Мистахов.

По его словам, желающих строить и эксплуатировать корабли много, но «просто многие боятся». Судостроение — третья по сложности сфера после космонавтики и авиации, и не каждый регион может это освоить, подчеркнул собеседник агентства.