В ИА «Татар-информ» расскажут о чествовании ХК «Ак Барс»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В понедельник, 28 мая, в 09.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная чествованию хоккейной команды «Ак Барс».
В мероприятии примут участие директор ХК «Ак Барс» Шамил Хуснутдинов, начальник отдела шоу и арт-проектов ХК «Ак Барс» Станислав Прудников, руководитель медиацентра ХК «Ак Барс» Михаил Степанов.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru