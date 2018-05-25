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В ИА «Татар-информ» расскажут о чествовании ХК «Ак Барс»

25 мая 2018, 16:25

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В понедельник, 28 мая, в 09.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная чествованию хоккейной команды «Ак Барс».

В мероприятии примут участие директор ХК «Ак Барс» Шамил Хуснутдинов, начальник отдела шоу и арт-проектов ХК «Ак Барс» Станислав Прудников, руководитель медиацентра ХК «Ак Барс» Михаил Степанов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 


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