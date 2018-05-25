Песошин призвал увеличить долю МСП в валовом продукте Татарстана до 40 процентов

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин призвал увеличить долю малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте Татарстана с 25 до 40 процентов. Об этом он заявил на мероприятии по случаю Дня российского предпринимательства в Торгово-промышленной палате РТ.

«В 1992 году по воле Президента РТ был издан указ по поддержке деловых кругов, по созданию Торгово-промышленной палаты. И за 25 лет ее существования была создана профессиональная инфраструктура поддержки бизнеса, решения спорных моментов, разработки нормативно-правовых актов», — отметил Песошин.

По его словам, только за 2017 год было вложено порядка 1 млрд 250 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, из них 250 млн рублей — из федерального бюджета.

«Сейчас у нас существует четыре ТОСЭР – это Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь и Зеленодольск, где созданы достаточно существенные налоговые преференции. У нас порядка 65 промышленных парков, муниципальных площадок, бизнес-инкубаторов. Понятно, что их никогда не будет достаточно. Мы понимаем, что нам вместе нужно плотнее работать, чтобы та доля малого и среднего предпринимательства, которая сейчас составляет чуть более 25 процентов в валовом продукте, увеличилась хотя бы до 40 процентов», — заключил он.

Кроме того, в рамках праздничного мероприятия в Торгово-промышленной палате РТ было подписано соглашение о взаимодействии и оказании бесплатной юридической помощью между Конституционным судом РТ и Торгово-промышленной палатой РТ. Свои подписи поставили председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов и председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.