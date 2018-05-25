В Минске прошла презентация сборника Роберта Миннуллина на белорусском языке

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В Доме дружбы города Минска прошла презентация сборника народного поэта Татарстана Роберта Миннулиина «Төнге кошлар» («Начныя птушкі») на белорусском языке. Об этом сообщает сайт «Созвучие».

Стихи были переведены лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, поэтом Миколой Мятлицким.

Ведущая Юлия Алейчанка рассказала гостям вечера о творчестве Роберта Миннуллина. Она также прочитала понравившиеся ей стихи со сборника, отметив, что вместо красивых слов о поэте лучше расскажут его стихотворения.

О своем знакомстве с народным поэтом Татарстана рассказал директор издательства «Мастацкая литература» («Художественная литература») Алесь Бадак.

Затем участники встречи услышали несколько лирических стихов Роберта Миннуллина в исполнении главного редактора издательства Виктора Шнипа, который также является литературным редактором данного сборника.