Театральный фестиваль «Буа: пространство диалога» завершился спектаклем Сергея Безрукова

(Буинск, 25 мая, «Татар-информ», Лейла Хакимова). На II международный фестиваль «Буа: пространство диалога», проходивший 15 — 24 мая в городе Буинске, приехал известный российский актер Сергей Безруков. Сегодня актер завершил фестиваль своим спектаклем «Маленький принц» по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери.

«Все взрослые когда-то были детьми, только мало кто из них об этом помнит», — Безруков начал свою речь цитатой любимого автора. «В Казани бываю часто. Вообще, люблю Татарстан и его жителей. Сегодня подружился и с народом Буинска. Будем постоянно общаться, пусть эта встреча не станет последней», — сказал актер.

«Сегодня последний день фестиваля. Выражаю огромную благодарность участникам фестиваля — театральным коллективам, руководителям за их помощь в организации. Все было сделано нашим общими усилиями. Нам посчастливилось в рамках фестиваля поработать с различными театроведами, известными людьми. Один их таких — Сергей Безруков. Сегодня он выступает на сцене Буинского театра. Для нас это большая честь. Желаю фестивалю долголетия. Надеюсь, что в следующем году он станет еще более масштабным», — сказал в своем выступлении директор и художественный руководитель Буинского государственного драматического театра, заслуженный артист Татарстана Раиль Садриев.

На фестивале, организованном по инициативе Буинского государственного театра, приняли участие 22 театральных коллектива. Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала показал спектакль «Килемшэк» («Пришлый»), Казанский театр юного зрителя — «Господин Ибрагим», Казанский театр кукол «Экият» — спектакль для детей «Тамчылар» («Капли»), Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева — «Удивительное путешествие Кролика Роджера», Атнинский государственный драматический театр «Югалган кон» («Потерянный день»), Альметьевский татарский государственный драматический театр — «Медея», Буинский государственный театр сатиры показал два спектакля из своего репертуара — «Доктор Айболит» и «Урам себеркесе» («Метла»). Свои работы также представили театральные коллективы из Азербайджана, Казахстана, Швейцарии, российских городов — Оренбурга, Москвы, и из республик РФ — Башкортостана, Чувашии, Марий-Эль.

Членами жюри фестиваля стали Александр Вислов, Татьяна Джурова, Нияз Игламов, Анна Банасюкевич, Дина Давлетшина, Виктор Шрайман. Среди гостей форума были также и представители российской национальной театральной премии «Золотая маска».

«Фестиваль смотела с самого начала. Какие только коллективы не выступили, все они достойны самой высокой оценки. Я безмерно рада тому, что фестиваль проходит в Буинске. То, что Сергей Безруков приехал в наш город со своим спектаклем, прославило нас на весь мир», — поделилась впечатлениями артистка Буинского государственного театра Амина Шарафутдинова.

«Маленький принц» — детская сказка, поднимающая взрослые темы о добре и зле, о любви, дружбе и верности. Антуан де Сент-Экзюпери начал писать свое самое знаменитое произведение в Нью-Йорке, поэтому впервые рассказ увидел свет в 1943 году в издательстве «Рэйнал-энд-Хичкок». Книга вышла на английском языке, в переводе Катерины Вудс. Во Франции «Маленький принц» был опубликован лишь после войны, в 1946 году издательством «Эдисьон Гаймар».