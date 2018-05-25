Владимир Алекно: Уход Гуцалюка – это мое решение

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно на встрече с журналистами по итогам сезона назвал уход из команды Александра Гуцалюка своим решением.

После окончания сезона команду покинули Александр Гуцалюк, Игорь Юдин и Максим Пантелеймоненко.

«Что касается Гуцалюка, это, в большей степени, мое решение. У меня к нему нет никаких претензий, он работает. Но у меня есть другое видение относительно этого амплуа. Хотя сколько он был здесь, столько мы выигрывали. Мы расстались совершенно спокойно, профессионально. Такова жизнь – он уже уходил, но потом возвращался. Кто знает, как будет дальше», – заявил Алекно.

