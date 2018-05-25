Главный тренер казанского «Зенита»: Нгапет делает шоу, но меня это не беспокоит

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник казанского «Зенита» Владимир Алекно назвал сильные стороны новичка команды Эрвина Нгапета и подчеркнул, что его не беспокоит желание француза делать шоу на площадке. Об этом тренер подчеркнул на встрече с журналистами по итогам сезона.

Нгапет заменит в казанском «Зените» Вильфредо Леона, который перешел в «Перуджу».

«Нгапет – игрок другого стиля, нежели Леон. Это волейболист с другим уровнем общей игры, с приемом, с авантюрой, элементами шоу. Я по этому поводу совершенно не переживаю, я только за. Игрок с сердцем, с характером. Может быть, физически у него не такие данные, как у Леона, но ему есть чем компенсировать. Меня беспокоит только одно – это связка Бутько – Нгапет. Александр адаптирован к российскому волейболу, который рассчитан на физические данные. Нгапет входит в число лучших игроков мира, но ему пасуют то Тоньютти, то Бруно. Тут я не знаю, какие планы у сборной России насчет Бутько. Если он по каким-то причинам не поедет в сборную, то предстоит огромная работа именно по направлению атаки. Если его вызовут в сборную, будем это делать в процессе сезона. Для немного другой передачи нужна определенная работа», – подчеркнул Алекно.

