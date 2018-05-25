Алекно назвал видепросмотр в финале Лиги чемпионов «посланием свыше»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно назвал спасительный видепросмотр в финале Лиги чемпионов «посланием свыше». Об этом тренер рассказал на традиционной встрече с журналистами по итогам сезона.

В пятой партии домашнего финала Лиги чемпионов «Зенит» уступал со счетом 7:11, в неочевидной ситуации Алекно взял видеопросмотр и оказался прав.

«Это послание сверху. Никак по-другому. Я не очень хорошо вижу, когда мяч падает далеко, но достаточно хорошо знаю игроков. Есть те игроки, которые просят или даже требуют видеоповтор после своего действия на эмоциях. А есть те, которые с холодной головой – Вильфредо Леон, Леха Вербов. И я всегда прошу у команды помощи, не только в этом финале. Когда мяч падает где-то на той стороне, или ты бьешь, ты видишь, слышишь, чувствуешь, ударил ты по рукам или нет. Это то, чего я могу не увидеть. И когда в этой ситуации я смотрю на Леху (Вербова), он поджимает плечи и говорит, что не видел. Ситуация был практически как на Олимпиаде – если не предпринять никакого действия… Я не могу сказать, что я был уверен, это было бы неправдой. Я видел, что это было рядом, и понимал, что это один шанс из тысячи. Если не принять какое-то решение, будешь жалеть о нем потом очень еще долго. Думаю, что волей Всевышнего… Он подсказал мне, что нужно сделать. Никакого геройства там не было», – отметил наставник «Зенита».

