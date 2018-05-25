Минниханов озвучил на ПМЭФ-2018 способ снизить административную нагрузку на бизнес

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Татарстанский сайт поддержки предпринимателей «Проверенный бизнес» является способом снизить административную нагрузку на представителей малого и среднего бизнеса, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Эта система работает с начала января. За это время поступило 22 тыс. обращений, из них две трети — из-за пределов республики», — отметил Президент.

Пользователи ресурса могут получить информацию по каждому контрольно-надзорному ведомству, узнать, какие бывают проверки, ознакомиться с изменениями законодательства, нарушениями, а также получить рекомендации по их устранению. Кроме того, посетители портала могут задать интересующие вопросы, рассказал Минниханов.

«Сейчас мы запускаем электронный журнал, все взаимоотношения между контрольными органами и предпринимателями будут записаны. Мы смотрим на процесс их взаимодействия и даем возможность фото- и видеофиксации всех проверок, чтобы не было разногласий», — подчеркнул Минниханов.

Несмотря на то, что ресурс очень молод, он уже востребован, поскольку на сайте в открытом доступе представлена полезная информация для бизнеса, отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Мы надеемся, что данный ресурс позволит снизить административное давление на субъекты малого и среднего предпринимательства», — заявил министр.