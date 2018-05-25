Фото: twitter.com
(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде начнутся 3 декабря этого года, режиссер выступит Дэнни Бойл («На игле», «Пляж», «Миллионер из трущоб»), передает ТАСС.
Сценаристом фильма стал лауреат премии «Оскар» Джон Ходж. В марте этого года Дэнни Бойл дал условное название картине «Джеймс Бонд-25».
Главную роль в бондиане сыграет актер Дэниэл Крейг, который подтвердил участие в съемках.
Также продюсер фильма Барбара Брокколи планирует договориться с британской певицей Адель, чтобы она спела тему к новому фильму серии. Ее песня к картине «007: Координаты "Скайфолл"» выиграла премии «Грэмми» и «Золотой глобус».
Первый фильм об агенте 007 под названием «Доктор Ноу» вышел в 1962 году, последний – в 2015-м. Режиссером последней серии бондианы «007: СПЕКТР» выступил Сэм Мендес. В мировом прокате последняя картина об агенте заработала более 880 млн долларов.
We’ve been expecting you… #Bond25, Daniel Craig’s 5th outing as 007, will be directed by Academy Award-winning Danny Boyle from an original screenplay by John Hodge. Production is set to begin on 3 Dec 2018. MGM will partner with Universal Pictures to release the film worldwide pic.twitter.com/h8fVhyYhyY— James Bond (@007) 25 мая 2018 г.
We’ve been expecting you… #Bond25, Daniel Craig’s 5th outing as 007, will be directed by Academy Award-winning Danny Boyle from an original screenplay by John Hodge. Production is set to begin on 3 Dec 2018. MGM will partner with Universal Pictures to release the film worldwide pic.twitter.com/h8fVhyYhyY— James Bond (@007) 25 мая 2018 г.
Следующая новость
Веломарафон, который проводится уже в десятый раз, продлится три дня.
По традиции, изменения в рабочем графике команды минимальны.
Президент России обратил внимание на значимость действий регионов при реализации проектов развития.
Режиссером картины выступил француз Жак Одиар, известный по работе над фильмом «Профессионал» с Жаном-Полем Бельмондо.
В Кстовском районе карантин продлится до 19 июля, в Борском — до 24 июля.
По словам Эмилии, она пришла в шок, узнав о финале «Игры престолов» и чем он обернется для ее персонажа — Дейенерис Таргариен.
Продюсер Иосиф Пригожин и музыкант Станислав Барецкий предположили, что новость о разводе может оказаться фейковой.
В программе состоится народный праздник «Сабантуй». Дети смогут поучаствовать в веселых соревнованиях «Бег в галошах парами», «Перенеси яйцо в ложке».
Анастасия представила проект «История успеха» об успешных молодых татарстанцах.
Рустам Минниханов и Кари Каунискангас обсудили уже реализуемые в Татарстане проекты финской компании.
В марте этого года Дэнни Бойл дал условное название картине «Джеймс Бонд-25».
Соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума.
Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном может состояться 12 июня.
Турецкий блогер Кенан Гурбуз предложил татарстанскому руководству номинироваться на премию ЮНЕСКО, чтобы Нижнекамск признали городом мира.
На кадрах видно, как из здания идет густой дым.
Российский лидер отметил, что необходимо совместно расследовать отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
25 маяВыковать подкову, сделать фото в доспехах и прокатиться на гольф-карах: чем можно заняться на первом Кузнечном фестивале в Казани