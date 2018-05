(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде начнутся 3 декабря этого года, режиссер выступит Дэнни Бойл («На игле», «Пляж», «Миллионер из трущоб»), передает ТАСС.

Сценаристом фильма стал лауреат премии «Оскар» Джон Ходж. В марте этого года Дэнни Бойл дал условное название картине «Джеймс Бонд-25».

Главную роль в бондиане сыграет актер Дэниэл Крейг, который подтвердил участие в съемках.

Также продюсер фильма Барбара Брокколи планирует договориться с британской певицей Адель, чтобы она спела тему к новому фильму серии. Ее песня к картине «007: Координаты "Скайфолл"» выиграла премии «Грэмми» и «Золотой глобус».

Первый фильм об агенте 007 под названием «Доктор Ноу» вышел в 1962 году, последний – в 2015-м. Режиссером последней серии бондианы «007: СПЕКТР» выступил Сэм Мендес. В мировом прокате последняя картина об агенте заработала более 880 млн долларов.

We’ve been expecting you… #Bond25, Daniel Craig’s 5th outing as 007, will be directed by Academy Award-winning Danny Boyle from an original screenplay by John Hodge. Production is set to begin on 3 Dec 2018. MGM will partner with Universal Pictures to release the film worldwide pic.twitter.com/h8fVhyYhyY