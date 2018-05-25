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Экономика и финансы

В Татарстане появится мобильное приложение «Проверенный бизнес»

25 мая 2018, 16:10

Приложение для поддержки бизнес-сообщества республики запустят уже в июне.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Татарстан запустит мобильное приложение для поддержки предпринимателей «Проверенный бизнес», сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Сейчас мы проводим предпусковую настройку и выявляем „баги“, которые нужно минимизировать, после чего мы уже можем представить приложение нашему бизнес-сообществу», — рассказал министр.

Новое приложение будет презентовано уже в июне. Его запуск ожидается в течение месяца, отметил Абдулганиев.

Интернет-ресурс для поддержки бизнеса был запущен в республике в январе текущего года. Для удобства пользователей решили создать также мобильное приложение.

Пользователи смогут получить информацию по каждому контрольно-надзорному ведомству, узнать, какие бывают проверки, ознакомиться с изменениями законодательства, нарушениями, а также получить рекомендации по их устранению.


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