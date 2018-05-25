У ТНВ – три «Хрустальных пера»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Сразу три представителя главного телеканала республики стали в этом году лауреатами профессиональной премии «Бэллур калэм» — «Хрустальное перо — 2018». Престижная премия была присуждена сотрудникам ТНВ в самых почетных номинациях.

Одна из самых почетных номинаций профессиональной премии «Бэллур калэм» в этом году досталась режиссеру и телеведущей ТНВ Альфинур Хисамовой. Она стала лауреатом в номинации «За верность профессии». Хисамова — настоящий трудоголик: «Я буду работать, пока ходят мои ноги и видят мои глаза. Я очень люблю свою профессию. Это моя надежда, мое призвание и моя жизнь», — подчеркнула лауреат премии «Хрустальное перо — 2018» на торжественной церемонии.

Венера Аитова — победитель в профессиональном конкурсе «Бэллур калэм — 2018» в номинации «Имя в журналистике».

На престижный конкурс Венера шла как автор и ведущая первого и пока единственного в республике ток-шоу на татарском языке «Таяну ноктасы» («Точка опоры»). «Спасибо моим коллегам, моей команде и организаторам конкурса за мою победу», — подчеркивает обладательница «Хрустального пера — 2018» Венера Аитова.

Победитель в номинации «Взгляд через объектив», оператор с огромным опытом Владимир Гурьянов на ТНВ вот уже десять лет. Он закончил механический факультет КХТИ, 10 лет работал конструктором на разных предприятиях. Но страсть к видеосъемкам взяла свое, и Гурьянов занялся любительскими видеосъемками — для себя и друзей. На ТНВ теперь уже Гурьянов ровно 10 лет. А в этом году Владимир Александрович стал обладателем премии «Хрустальное перо» в номинации «Взгляд через объектив». Принимая поздравления с заслуженной наградой, он отметил: «Я не придаю большого значения таким вещам. Главное для меня — творчество и возможность реализовывать себя»